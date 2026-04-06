Челябинскую преступную группировку официально включили в перечень экстремистских

Преступную группировку «Махонинские» (признана экстремистской и запрещена в России) официально включили в перечень экстремистских. Информация об ее участниках появилась на сайте Росфинмониторинга.

В перечень попали Андрей и Александр Махонины, которых считают организаторами преступного объединения, а также еще 25 человек.

Группировка включена в реестр спустя пять месяцев после решения Советского районного суда Челябинска. В ноябре прошлого года он признал ее экстремистской по заявлению Генпрокуратуры РФ. По данным “Ъ“, надзорное ведомство утверждало, что участники преступного объединения придерживаются взглядов движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) (признано экстремистским и запрещено в России»). В 1990-х годах и до сегодняшнего дня, по мнению Генпрокуратуры, они занимались вымогательствами и разбоями.

Александра Махонина в ноябре также задержали сотрудники УФСБ РФ по Челябинской области. Позднее его отправили под домашний арест. Андрей Махонин скрывался от правоохранительных органов до 1 марта этого года. Тогда его задержали силовики, после чего челябинский суд заключил фигуранта под стражу.

