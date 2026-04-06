Причиной обрушения домов в Махачкале стало несоблюдение градостроительных норм

Специалисты выявили комплекс причин обрушения трехэтажного здания на улице Айвазовского в Махачкале, пишет «РИА Дагестан». Глава республики Сергей Меликов потребовал проверить чиновников, выдававших разрешения на такие стройки.

Комиссия обследовала место ЧП после сильных ливней 4 апреля 2026 года. Основная причина — грубые нарушения градостроительных норм при возведении дома. Здание стояло прямо в русле реки, что само по себе запрещено. Дополнительно подтопление размывает фундамент: водопропускной канал через проспект Акушинского оказался непроходимым из-за завалов у Цумадинского рынка. Это усугубило паводок, вызванный обильными осадками.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ — халатность. Должностные лица мэрии Махачкалы не предотвратили риски подтопления и размыва почвы под домом на улице Перова, 16 (соседний участок с Айвазовского). Никто не пострадал, но власти эвакуировали около 300 жителей из зоны риска. Оцепили четыре многоэтажки: специалисты министерства строительства Дагестана уже начали их обследование 6 апреля, чтобы решить судьбу зданий.

Сергей Меликов подчеркнул: аварийные дома получили положительные заключения надзорных органов, несмотря на расположение в реке. Прокуратура и СК проверяют всех, кто одобрял стройки и землю. Глава города Джамбулат Салавов подтвердил: по итогам инспекции примут решение об эксплуатации или сносе.

Власти усилили контроль за прибрежными зонами Махачкалы. Жители ждут итогов проверки — она определит, сколько домов снесут. ЧП выявило системные проблемы: нелегальные постройки и забитые каналы ставят под удар тысячи жителей республики. Как ранее писал «Ъ-Кавказ», причиной подтоплений в Махачкале в большей степени является бездумная застройка прибрежной зоны реки Тарнаирка, заявил глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

Станислав Маслаков