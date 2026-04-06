На Ставрополье число самозапретов на кредиты увеличилось на 20,5%

По данным на конец марта 2026 года, жители Ставропольского края установили 18,1 тыс. самозапретов на кредит, что на 20,5% больше, чем месяцем раньше. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Из общего количества 16,2 тыс. самозапретов были установлены через «Госуслуги» и 1,9 тыс. — через офисы МКЦ.

В целом по России на конец марта количество граждан с действующим самозапретом на привлечение кредитов составило 19,7 млн человек. В то же время за снятием самозапрета за год обратились 1,2 млн человек.

Наиболее серьезный рост общего количества самозапретов в топ-20 регионов-лидеров в марте 2026 года по сравнению с предыдущим месяцем был зафиксирован в Ставропольском крае (+20,5%), Самарской области (+19,4%), Краснодарском крае (+15,7%), Московской области (+15,0%) и Республике Татарстан (+13,8%).

Наибольшее общее количество самозапретов среди регионов в марте 2026 года было установлено в Москве (110,9 тыс.), Московской области (72,8 тыс.), Санкт-Петербурге (53,4 тыс.), а также в республиках Башкортостан (47,3 тыс. ед.) и Татарстан (47,1 тыс. ед.).

Наталья Белоштейн