Правительство РФ списало Дагестану часть долга по бюджетному кредиту

Правительство России списывает две трети задолженности по бюджетным кредитам одиннадцати регионам, включая Дагестан, на общую сумму 10,1 млрд руб. Премьер-министр Михаил Мишустин объявил об этом 6 апреля 2026 года на совещании с вице-премьерами. Регионы направили кредиты на модернизацию ЖКХ, переселение из аварийного жилья, докапитализацию промышленных фондов и национальные проекты.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Михаил Мишустин подчеркнул, что списание долга даст бизнесу и гражданам импульс для развития. «Списание долга позволит им сформировать дополнительный импульс для дальнейшего совершенствования условий работы бизнеса и повышения уровня жизни граждан», — сказал он. Дагестан входит в число бенефициаров вместе с республиками Алтай, Ингушетия, Марий Эл, Тыва, а также Забайкальским краем и Брянской, Кировской, Рязанской, Саратовской и Ульяновской областями.

Эта мера продолжается с 2025 года в условиях разворачивающегося системного экономического кризиса. В июле 2025-го правительство списало долги 25 регионам на 43 млрд руб., в августе — девяти субъектам на 25,5 млрд, а в ноябре — пятнадцати, включая Дагестан и Ставрополье, на 27,9 млрд руб. Тогда Дагестану списали 659,7 млн руб. из 989,6 млн общей задолженности по бюджетным кредитам. К концу 2025 года суммарный объем списаний достиг 226,8 млрд руб.

Механизм списания регулирует часть 7 статьи 16 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2025–2027 годы». Регионы списывают до двух третей долга, сложившегося на 1 марта 2024 года, если высвобожденные средства идут на инвестиции и инфраструктуру. Для Дагестана это означает снижение долговой нагрузки после успешного освоения кредитов на ключевые проекты. Общий эффект для всех 11 регионов — около 6,7 млрд руб. чистого списания при средней доле 67%.

Станислав Маслаков

