СКР и прокуратура проверят жилое строительство в Дагестане

Глава Дагестана Сергей Меликов попросил Следственный комитет и прокуратуру провести проверку разрешений, выданных в регионе на строительство и ввод в эксплуатацию жилья. Об этом чиновник рассказал на брифинге после заседания оперативного штаба.

«Нужно выяснить, … кто давал разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирных домов, построенных на месте участков под индивидуальные жилые постройки», — заявил глава Дагестана (цитата по «Интерфакс»).

Накануне Сергей Меликов дал поручение региональному Минстрою провести проверку «вплоть до принятия решений в отношении чиновников, допустивших угрожающее жизни людей строительство». Он рассказал, что несколько домов в дагестанской столице были возведены прямо в русле реки Тарнаирка.

5 апреля трехэтажная пристройка к шестиэтажному жилому дому в Махачкале сползла в овраг из-за размыва фундамента. Конструкция могла быть стихийной, возведенной снаружи фасада как продолжение квартир первых этажей. Никто не пострадал, жители нескольких соседних домов по улице Айвазовского были эвакуированы.