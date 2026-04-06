МИД Ирана: спасение пилотов США могло быть прикрытием для попытки выкрасть уран

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что операция США по спасению пилотов на территории Исламской Республики могла быть прикрытием, чтобы попытаться выкрасть иранский уран. Инцидент представитель ведомства назвал «катастрофой для Соединенных Штатов».

«Возможность того, что это была операция по обману с целью кражи обогащенного урана, не следует игнорировать. Но ясно, что результат был не чем иным, как провалом для другой стороны»,— сказал Эсмаил Багаи журналистам (цитата по IRNA).

3 апреля иранские силы сбили два американских самолета F-15Е и A-10. Истребитель долетел до воздушного пространства Кувейта, где пилота тут же спасли. Штурмовик упал на иранской территории: на его борту находилось два пилота, одного из которых вскоре нашли и эвакуировали. Для поиска второго США развернули спасательную операцию в районе Исфахана. О спасении летчика Дональд Трамп сообщил 5 апреля.

Подробнее о войне Ирана и США — в материале «Ъ» «Иран кроют ультиматумами».

