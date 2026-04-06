Темпы роста ипотечного кредитования на Ставрополье превысили общероссийские показатели

Ипотечный портфель Ставропольского края по итогам февраля 2026 года продемонстрировал рост на 11,7% в годовом выражении, достигнув 285,6 млрд руб., что превышает среднюю динамику по стране. Об этом сообщили «Ъ–Кавказ» в пресс–службе Южного главного управления Банка России.

По данным регулятора, общероссийский показатель прироста задолженности за аналогичный период составил 10,6%. Всплеск потребительской активности в регионе пришелся на декабрь 2025 года, когда объем выдачи ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) достиг рекордных за последние полтора года 12,5 млрд руб. Текущая динамика, по мнению регулятора, объясняется реализацией отложенного спроса в преддверии ужесточения условий господдержки: с 1 февраля 2026 года вступило в силу правило «один льготный кредит на одну семью». В январе и феврале текущего года показатели выдачи вернулись к средним значениям 2025 года, что свидетельствует об исчерпании ажиотажного спроса.

Ситуация на Ставрополье отражает общефедеральный тренд на охлаждение рынка. В целом по России задолженность населения по ипотеке в феврале увеличилась на 0,5% (месяц к месяцу) против 1,2% в январе. Аналитики ЦБ ранее отмечали, что введение жестких лимитов и последовательное повышение ключевой ставки неизбежно приведут к коррекции темпов кредитования. В частности, регулятор продолжает ограничивать выдачу займов лицам с высокой долговой нагрузкой (ПДН), что вынуждает кредитные организации более консервативно подходить к оценке заемщиков.

Качество ипотечного портфеля в Ставропольском крае остается стабильным. Доля просроченной задолженности на 1 марта 2026 года составила 1,1%, что практически идентично общероссийскому уровню (1%). Отсутствие роста дефолтов, по мнению регулятора, говорит о том, что банковский сектор адаптировался к лимитам ЦБ и избегает накопления токсичных долгов. Несмотря на локальное превышение темпов роста над средними по РФ, регулятор не видит признаков накопления системных рисков в Ставропольском крае.

Согласно среднесрочному прогнозу Банка России, в 2026 году ожидается переход к фазе умеренного роста ипотечных обязательств. По прогнозам, прирост портфеля в целом по стране составит 6–11%.

Роман Лаврухин