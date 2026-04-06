Теннисист Андрей Рублев победил в первом круге «мастерса» в Монте-Карло

15-я ракетка мира Андрей Рублев вышел во второй круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters в Монте-Карло. В первом раунде россиянин обыграл португальца Нуну Боржеша, занимающего 50-е место в мировом рейтинге.

Теннисисты провели на корте 1 час 34 минуты. Встреча завершилась со счетом 6:4, 1:6, 6:1. Следующий соперник Андрея Рублева определится в матче между бельгийцем Зизу Бергсом (47-й в мире) и французом Адрианом Маннарино (46-й).

Во второй круг турнира не смог пробиться россиянин Карен Хачанов. 14-я ракетка мира за 1 час 31 минуту уступил французу Артюру Риндеркнешу (27-й) — 7:5, 6:2.

Общий призовой фонд турнира в Монте-Карло превышает €6,3 млн. Действующим победителем турнира является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

