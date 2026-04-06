Акции «Фикс Прайс» выросли на 7% на новостях о рекомендации дивидендов

Акции «Фикс Прайс» сегодня утром подорожали на 5,6% — до 0,6635 руб. за бумагу. После сообщений о том, что совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды, котировки компании ускорили рост до 7% и достигли 0,675 руб. за акцию. Это следует из данных торгов на Мосбирже на 10:00 мск. К 13:58 мск акции «Фикс Прайс» растут на 5,9% — до 0,6657 руб. за бумагу.

Совет директоров ритейлера рекомендовал дивиденды в размере 0,11 руб. на акцию за первый квартал года. Всего «Фикс Прайс» планирует направить на эти цели 11 млрд руб., или 98% чистой прибыли по МСФО за 2025 год. Последний день для покупки акций под дивиденды — 18 мая. Окончательное решение по дивидендам совет директоров компании примет на заседании 8 мая.