Совет директоров «Фикс Прайс» рекомендовал выплатить дивиденды за I квартал года

Совет директоров сети розничных магазинов «Фикс Прайс» рекомендовал выплатить дивиденды за I квартал 2026 года в размере 0,11 руб. на акцию. Об этом сообщила пресс-служба ритейлера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

По данным компании, объем рекомендованных дивидендов соответствует 98% чистой прибыли сети по МСФО за 2025 год. Общая сумма рекомендованных дивидендов составляет 11 млрд руб. 19 мая совет директоров определит, кто сможет получить выплаты. Реестр акционеров для участия в собрании закроется 15 апреля.

Из-за рекомендации по выплате дивидендов акции «Фикс Прайса» выросли на 5,9%, до 0,7 руб. за одну акцию. Это следует из данных портала Investing.com на 10:20 мск.