Власти Новороссийска прокомментировали сообщения о жителе, пытавшемся сбить дрон из ружья

Во время ночной атаки беспилотников на Новороссийск местный житель предпринял попытку сбить один из аппаратов, открыв огонь из ружья с балкона многоквартирного дома. Сообщения об инциденте распространились в социальных сетях.

Начальник городского управления ГО и ЧС Игорь Васильев в комментарии «Ъ-Новороссийск» заявил, что подобные действия представляют потенциальную угрозу для окружающих и прямо запрещены. По его словам, невозможно спрогнозировать траекторию падения пораженного беспилотника, а задачи по отражению атак находятся в компетенции военных.

Господин Васильев отметил, что гражданам следует строго соблюдать рекомендации гражданской обороны, включая укрытие в помещениях с капитальными стенами без остекления при объявлении тревоги. При этом, по его наблюдениям, часть жителей уже не реагирует на сигналы сирен должным образом.

Он также сообщил, что наибольшее число травм во время подобных инцидентов связано с повреждением остекления. В настоящее время в городе продолжаются подомовые обходы для оценки ущерба, точное количество пострадавших объектов инфраструктуры уточняется. По предварительным данным, повреждения получили около 25 жилых домов, при этом степень разрушений варьируется — от выбитых стекол до серьезных повреждений квартир.

