Экс-подрядчика челябинского метро банкротят за долг в 108 млн рублей

Инспекция №4 ФНС по Республике Башкортостан просит признать банкротом ООО «Спецподземстрой», строившее и обслуживавшее метро в Челябинске. Требования составляют 108,5 млн руб., указано в картотеке арбитражных дел.

Налоговый орган подал иск в Арбитражный суд Свердловской области 3 апреля. На данный момент заявление не принято к производству, происхождение долга неизвестно.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Спецподземстрой» зарегистрировано в 2000 году в Екатеринбурге. Учредителями являются Марина и Борис Матвеевы, а также Ирина Кокорина, генеральным директором — Борис Матвеев. Выручка компании за 2024 год составила 612 млн руб., чистая прибыль — 1,3 млн руб. В портфеле организации шесть госконтрактов, пять из которых — на строительство участка первой линии метрополитена от станции «Тракторозаводская» до станции «Проспект Победы» в Челябинске. Эти соглашения с субподрядчиком метро были заключены в 2020-м и 2021 годах и прекращены по соглашению сторон.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в марте 2025 года Арбитражный суд Свердловской области отказал в удовлетворении иска ООО «Спецподземстрой» об отмене предписания Ростехнадзора, выданного в октябре 2024 года. Ведомство требовало устранить нарушения на участке первой линии метрополитена, а именно разработать проектно-техническую документацию для проведения работ.

В июне 2024 года Челябинский областной суд оставил без изменений решение первой инстанции, вновь признав виновным генерального директора ООО «Спецподземстрой» Бориса Матвеева в строительстве челябинского метро без необходимой лицензии (п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ). За это ему назначили наказание в виде штрафа в размере 650 тыс. руб.

