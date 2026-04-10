СССР и вопросы гигиены

Правительство Франции пригласило правительство СССР принять участие в работе Международной санитарной конференции по пересмотру ныне действующей Международной санитарной конвенции, подписанной в Париже 17 января 1912 года, к которой СССР присоединился в сентябре 1925 года.

Николай Семашко

Фото: wikipedia.org Николай Семашко

Правительство СССР утвердило 26 марта делегацию из девяти человек. Председателем делегации был назначен наркомздрав РСФСР тов. Николай Семашко.

Начало работы конференции в Париже — 10 мая 1926 года.

Перед началом конференции состоится очередная сессия постоянного комитета международного бюро общественной гигиены, учрежденного на основании конвенции, подписанной в Риме 9 декабря 1907 года, к которой СССР присоединился 17 ноября 1925 года.

К настоящему времени конвенция 1912 года успела устареть. Современная наука потребовала некоторых существенных изменений в области санитарных мероприятий, санитарное состояние Европы и международная политическая обстановка изменились в результате империалистической войны. Конвенция 1912 года поднимает три существенных вопроса:

европейский санитарный режим; восточный санитарный режим; правила для паломников в Мекку и Медину.

В число предложенных изменений вошло пожелание, чтобы в отношении портов Черного моря был применен азиатский санитарный режим, применяемый в странах Дальнего Востока. Изменившаяся санитарная обстановка в СССР не дает мотива для возбуждения такого вопроса. Порты Черного моря имеют организованную санитарную службу.

Конференция также будет заниматься другими вопросами, кроме указанных выше, в том числе вопросом о расширении списка эпидемических болезней, подлежащих включению в конвенцию, кроме предусмотренных конвенцией 1912 году холеры, чумы и желтой лихорадки.

Существенным будет вопрос о товарах, прибывающих из мест, где имели место холера или чума. Товары сами по себе переносить холеру, чуму или желтую лихорадку не могут, они могут стать опасными лишь после загрязнения холерными или чумными выделениями, и посему конвенция 1912 года вместо запрещения ввоза товаров устанавливает по отношению к ним дезинфекцию. С расширением научных знаний и усовершенствованием санитарной техники мероприятия в отношении товаров должны заключаться в том, на наш взгляд, что те группы товаров, кои могут подвергаться в случае необходимости дезинфекции, подвергались бы таковой, но чтобы, в общем и целом, были отвергнуты излишние санитарные мероприятия, которые могут лишь препятствовать нормальным международным торговым отношениям, как это, к сожалению, имело место в торговой практике между СССР и некоторыми соседними государствами.

О подготовке к Международной санитарной конференции писали «Известия» в 1926 году.

Материал подготовил Алексей Алексеев