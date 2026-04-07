Кишечник как новый орган

Как институт метаболического здоровья изменит подход к лечению

В 2025 году в Сеченовском университете создан первый в России Научно-технологический институт метаболического здоровья. Цель нового института — внедрение в практическое здравоохранение инновационных технологий персонифицированной терапии, воздействуя на микробиоту и метаболом человека. Институт возглавил Владимир Ивашкин, академик РАН, директор Клиники пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии им. В. Х. Василенко.

Фото: iStock

Сегодня, когда медицина стремительно развивается, клиницисты формируют все новые и новые запросы, в частности на расшифровку симптомов, синдромов, которые лежат в основе диагноза. А клинический диагноз — это основное руководство к действию для врача. «Кафедра пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии Сеченовского университета одной из первых в нашей стране стала изучать такие метаболические синдромы, как синдром системного воспаления, синдромы инсулиновой и анаболической резистентности, синдром митохондриальной дисфункции,— рассказывает Владимир Ивашкин,— и сегодня исследование и взаимодействие всех метаболических систем лежат в основе прогнозирования развития заболеваний, их течения, а также показаний к терапии».

Именно этот новый метаболомный подход будут внедрять в практическую медицину эксперты Научно-технологического института метаболического здоровья Сеченовского университета. По словам академика Ивашкина, появляется все больше и больше исследований, которые доказывают, что изменение состава кишечной микробиоты взаимосвязано с сахарным диабетом, синдромом воспаления и даже СДВГ и болезнью Альцгеймера. «Кишечник по сложности своей структуры и по количеству нервных сетей не уступает головному мозгу, и с ним кишечник тесно взаимосвязан. Поэтому микробиота — это “новый” орган, который становится одним из самых важных звеньев в расшифровке метаболических нарушений. Например, выявлено, что изолированная инсулиновая резистентность проявляется не только как предвестник сахарного диабета II типа, но и нарушает энергетический обмен нейронов — это способствует развитию нейродегенеративных процессов, включая болезнь Альцгеймера»,— объясняет Владимир Ивашкин.

Количество клиницистов, которые понимают суть и принципы метаболического здоровья человека, очень мало, продолжает академик Ивашкин, и задача экспертов новой структуры Сеченовского университета — трансляция своих научных и практических компетенций в другие медицинские учреждения.

Еще одно направление деятельности научно-технологического института — разработка приборной базы. Уже созданы первые российские приборы Gastro One и Gastro Home для измерения уровня водорода в выдыхаемом воздухе в клинике и дома. Также вместе с партнером «ДНК-технология» создан отечественный инновационный биочип для определения в биосредах человека целевых микробных таксонов (ПЦР-анализ). «Амбициозная задача института — разработка инновационной технологии анализа состава кишечной микробиоты и возможности его коррекции с применением систем искусственного интеллекта. Эта уникальная технология позволит проводить персонифицированную терапию нарушений состава кишечной микробиоты, что ранее было невозможно»,— подчеркивает Владимир Ивашкин.

Подготовлено при поддержке Сеченовского университета

