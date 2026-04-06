Окололунной походкой

Американский космический корабль Orion («Орион») миссии Artemis II («Артемида-2») приближается к Луне. Полет до спутника занял примерно четыре дня (кроме того, первые сутки полета корабль провел на орбите Земли), и столько же уйдет на возвращение. В отличие от большинства полетов Apollo («Аполлон»), проходивших полвека назад, американский корабль в этот раз не будет выходить на окололунную орбиту и обогнет спутник по так называемой траектории свободного возвращения — воспользуется ее гравитацией для поворота обратно к Земле (такой же маневр совершил аварийный Apollo 13).

Александр Ермаков

В первую очередь это сделано для снижения рисков в первом испытательном полете — корабль использовал верхнюю ступень ракеты-носителя для вывода на околоземную орбиту вместо прямого выхода на траекторию к Луне, а от Земли стартовал уже на своем, довольно маломощном двигателе.

Если бы тот отказал, то корабль просто через несколько витков вокруг Земли вошел бы в ее атмосферу и приземлился: нижняя точка околоземной орбиты была низко, всего 185 км, и «цепляла» атмосферу. С другой стороны, после того как он успешно отработал, повторные включения уже не так необходимы (хотя коррекцию траектории в пути постараются отработать). Если бы в свое время Apollo заглохли на лунной орбите, то, возможно, болтались бы там до сих пор.

Ценой такого упрощения является то, что Artemis II не то чтобы сильно приблизится к Луне. Максимальное сближение будет по московскому времени в районе двух часов ночи 7 апреля, и дистанция составит порядка 6,5 тыс. км, то есть почти два диаметра спутника.

Так что заранее стоит сказать, что каких-то особо детальных снимков астронавты нам не отправят. Тем более что задачи изучения Луны в этом полете сугубо формальные — в первую и последующие очереди это испытательный полет для проверки техники.

С другой стороны, такой дальний облет позволит поставить рекорд дальности космического полета — никогда за всю историю человечества люди не удалялись так далеко от своей родной планеты. Прошлый рекорд Apollo 13 будет побит в районе девяти вечера по московскому времени 6 апреля. Во время пролета Луны на 40 минут будет потеряна связь. Посадка корабля запланирована приводнением в Тихий океан в три часа ночи 11 апреля по московскому времени.

Первые этапы полета проходят успешно, без серьезных неожиданностей (за исключением некоторых неполадок), которые в таком деле бывают почти всегда неприятными. Но нельзя сказать, что так же по строгому плану все идет на Земле.

Важнейшей «предстартовой» новостью в американской лунной программе «Артемида» стала ни много ни мало ее кардинальная перестройка.

Директор NASA Джаред Айзекман 24 марта представил инициативу Ignition («Зажигание»). Фактически можно говорить о прекращении программы «Артемида» в том виде, в каком она была запущена в 2019 году.

“Ъ” уже писал про появившуюся за несколько дней до того новость, что полет Artemis III перенесен с 2028 на 2027 год и теперь не будет включать высадку на Луну, а будет сосредоточен на испытаниях лунных посадочных модулей на околоземной орбите.

Если повезет, к испытательному полету в открытом космосе будут готовы оба создаваемых модуля — компаний SpaceX и Blue Origin (если будет готов хотя бы один, то второго ждать не станут). В этом случае Orion совершит с ними несколько стыковок и отработает управление ими в космосе. Миссия Artemis III может продлиться до трех недель.

Высадка на Луну все еще планируется на 2028 год, но уже в ходе полета Artemis IV.

Причем заявили, что планируется в тот же год высадить и Artemis V (что, впрочем, выглядит совсем уж невероятным, учитывая постоянные переносы). В ходе первой высадки двое астронавтов должны будут провести на поверхности спутника до недели (еще двое останутся на орбите Луны) и побить таким образом с запасом рекорд Apollo 17, экипаж которого провел на Луне трое суток.

Это далеко не все изменения, которые предлагаются в плане. В первую очередь стоит отметить закрытие программы создания лунной орбитальной станции Lunar Gateway. Она регулярно подвергалась критике из-за специфической орбиты (с обращением вокруг Луны за неделю большую часть времени станция была бы очень далеко от спутника, и даже эвакуация с поверхности на нее была невозможна) и сомнительной нужности для собственно поверхностных операций.

Однако, с другой стороны, Gateway была в программе, что называется, «всегда»; строго говоря, она даже старше «Артемиды», так как ее корни лежат в программах времен администрации Барака Обамы. Ее необычная вытянутая орбита оттуда же — изначально это была в первую очередь не окололунная станция, а энергетически выгодно размещенный перевалочный пункт в дальний космос, а также станция для наработки опыта работы вдали от Земли.

Луна тут была просто удобным местом «для парковки». Привязывание станции к лунной программе создало много проблем — в частности, корабль Orion оснащен гораздо более слабым двигателем, чем корабли Apollo, так как планировал перелет на энергетически выгодную орбиту Gateway.

Для лунных модулей, особенно огромного модуля SpaceX, изначально прописанное требование стыковки с небольшой станцией Gateway создавало серьезные технические вызовы, были даже вопросы, возможно ли это сделать безопасно.

С другой стороны, на станцию уже потрачены немалые средства, особенно значительные на фоне слабого финансирования NASA. Два первых модуля уже почти готовы. Для успокоения общественности по поводу эффективности трат заявлено, что модули разберут и многое удастся использовать.

В частности, к двигательной установке станции предполагается «прикрутить» прототип ядерного реактора для лунной базы, на получившуюся конструкцию установить спускаемый модуль с четырьмя вертолетами и отправить к Марсу в декабре 2028 года.

Получившийся аппарат предлагается назвать SR-1 Freedom (SR — Space Reactor), и она станет первой автоматической межпланетной станцией с ядерным реактором. Хотя само по себе использование ядерной энергетики в космосе крайне перспективно, шансы реализации этого проекта в столь сжатые сроки, мягко говоря, сомнительны. Особенно на фоне ограничений финансирования космоса в Штатах, где имеющееся в основном отправляют на лунную высадку.

Уже сейчас планируется резко активизировать отправку на Луну автоматических аппаратов.

До конца 2028 года планируется отправить более двадцати только посадочных модулей с различными грузами для первоначальной инфраструктуры будущей лунной базы, включая лунный багги, беспилотные луноходы и ракетные «дроны-попрыгунчики» (для обзора местности за неимением по понятным причинам возможности использовать на Луне квадрокоптеры). Кроме того, на орбите Луны планируется развернуть дополнительные спутники связи, наблюдения и навигации.

Более далекие планы нет смысла детально обсуждать, но достаточно будет сказать, что где-то с 2033 года, по озвученным мечтам, должен активно заработать лагерь на поверхности Луны, где астронавты должны будут работать непрерывно уже месяц. К тому времени у лагеря должна быть мини-АЭС для энергетики, а заниматься астронавты будут в первую очередь опытами по использованию лунных ресурсов.

Последнее полностью укладывается в идею подписанного Дональдом Трампом в декабре 2025 года указа о новой космической стратегии под говорящим названием «Обеспечить американское космическое превосходство» — добиться единоличного первенства для престижа, обеспечения безопасности и в конечном счете для экономического освоения.

Александр Ермаков, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН