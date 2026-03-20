Новый подход к снаряду
Александр Ермаков — о том, как в США повторно пытаются запустить людей к Луне и меняют стратегию лунной программы
Александр Ермаков
Фото: Личный архив Александра Ермакова
Вновь установлена на стартовый стол ракета-носитель SLS, которая должна отправить на траекторию облета спутника Земли корабль миссии Artemis II. В конце января во время подготовки к первой попытке старта “Ъ” уже писал об этой миссии. Полет является первым пилотируемым стартом в рамках инициированной во время первого президентского срока Дональда Трампа программы «Артемида» по возвращению на Луну.
Во время полета люди впервые должны полететь в космос на сверхтяжелой ракете-носителе SLS, созданной на основе компонентов челнока «Шаттл», и корабле Orion, который уже очень давно разрабатывается специально для дальних космических полетов.
Впервые за полвека человек отправится за пределы околоземной орбиты — планируется облет Луны, правда без выхода на орбиту вокруг спутника нашей планеты.
На пятки США, космическая программа которых шла последние годы с недофинансированием, задержками и спорными решениями, все активнее наступает Китай, который, возможно, сумеет первым в XXI веке высадить человека на поверхность Луны. Это вынуждает Вашингтон активизировать усилия и кардинально перестраивать лунную программу.
В прошлой заметке по теме в числе прочего мы высказали предположение, что с первого раза запустить ракету не удастся из-за того, что тщательные проверки выявят какую-либо неполадку. Так и случилось. Была обнаружена утечка гелия на верхней ступени, и 25 февраля пришлось отвезти ракету со старта обратно в здание сборки для устранения неполадки (более простые проблемы, которые помешали старту в начале февраля, удалось ранее устранить на месте). Таким образом было потеряно мартовское стартовое окно целиком.
Сейчас официально старт планируется на промежуток 1–6 апреля, а точнее пусковые окна открываются каждый день на два часа. Если запуску что-то помешает вновь, то, возможно, его придется отложить до не ранее чем 30 апреля.
В ходе полета длительностью примерно десять суток корабль должен будет облететь наш спутник без выхода на окололунную орбиту. Основной целью миссии является проверка систем корабля Orion в пилотируемом полете с экипажем из четырех человек (в ноябре-декабре 2022 года успешно прошел беспилотный полет Artemis I).
Сам факт повторной подготовки к старту был бы достоин не большего чем краткой новостной заметки. Однако за последнее время кардинальному пересмотру подверглась вся американская программа полетов на Луну «Артемида».
Эти объявления, очевидно, планировались после успешного завершения полета, но вместо этого недавно назначенный директор НАСА Джаред Айзекман решил купировать ими критику из-за очередной задержки, которые, мягко говоря, характерны для программы (например, при ее анонсе в 2019 году высадку на Луну запланировали на 2024 год... Впрочем, срок сразу показался многим неадекватным).
Фото: Terry Renna / AP
До «перекройки» план был таков: после полета в этом году миссии Artemis II следующей должна была стать высадка на спутник в 2028 году в миссии Artemis III.
До нее посадочный модуль Starship HLS должен был совершить как минимум одну беспилотную посадку и взлет с Луны. Вопрос, должен ли при беспилотной посадке использоваться именно полноценный корабль, который будет потом дозаправлен и использоваться астронавтами, или сделать первую посадку может упрощенный прототип, считался спорным. При первой посадке не планировали предварительную стыковку с лунной орбитальной станцией Gateway — это должно было состояться только в следующем полете Artemis IV, по плану в 2029 году.
Важнейшей проблемой и источником задержек во всей программе «Артемида» является лунный посадочный модуль компании SpaceX, который победил в конкурсе НАСА в 2021 году. Огромный корабль не только избыточен для начального этапа программы, но и требует в полном объеме введенной в эксплуатацию сверхтяжелой ракеты-носителя SpaceX Starship.
Дело в том, что предварительным условием миссии являются регулярно летающие на орбиту земли обычные Starship, создание на их основе орбитального «танкера», заправку его «до краев» остатками топлива в ходе пары десятков полетов обычных Starship (причем перекачку десятков тонн топлива на орбите никто не отрабатывал до сих пор), а потом заправку с танкера лунного Starship HLS, у которого тогда хватит топлива на полет до Луны и взлетно-посадочные процедуры.
И только после этого можно будет переходить к увлекательному аттракциону «давайте не разобьем об Луну и не опрокинем при посадке ракету высотой 50 м», который тоже не обязательно успешно закончится с первого раза. В нашей же реальности марта 2026 года самый простой Starship все еще даже не летал ни разу на орбиту Земли.
Впрочем, НАСА давно заподозрило, что просчиталось, и в 2023 году выдало контракт на разработку «резервного» лунного посадочного модуля фирме Blue Origin. С ее модулем Blue Moon тоже все не совсем просто, но он куда меньше, и беспилотная посадка упрощенного варианта ожидается уже в этом году. Ранее его планировалось использовать впервые в полете Artemis V. После изменения планов, озвученных Джаредом Айзекманом, фактически нет больше основного и резервного модулей — какой будет готов первым, на том и будут садиться. Теперь в миссии Artemis III не планируется посадка на Луну и вообще полет к Луне — вместо этого планируется на высокой околоземной орбите отработать стыковку с лунным модулем (желательно обоими поочередно!), переход астронавтов в него и управление им в пилотируемом режиме. Во время первого «восхождения к Луне» в 1960-х годах похожий специально выделенный полет был — Apollo 9, и многие в наши дни говорили, что стоит как следует проверить лунные модули заранее и в этот раз. При этом Джаред Айзекман потребовал интенсифицировать полеты — новую Artemis III запланировали на 2027 год, а на 2028 год заявлено сразу два полета с высадкой на Луну — в начале и конце года, соответственно Artemis IV и Artemis V. Отчасти необходимость запускать SLS чаще он обосновал и тем, что если пускать ракету раз в три года, то не сможешь «набить руку» и как сейчас постоянно будут вылезать мелкие проблемы. Для упрощения и удешевления планируется отказаться от разработки более мощной версии ракеты-носителя SLS с новой верхней ступенью, и вместо этого создать некую «стандартизированную» SLS, которая будет использовать верхнюю ступень близкую по мощности к нынешней. Это, а также общий фон заявлений говорит о том, что лунная орбитальная станция Gateway как минимум откладывается на значительно более поздний срок (предполагалось, что на более мощной SLS можно будет брать к Луне попутными грузами ее модули). Предварительная поддержка Конгресса США и дополнительное финансирование уже оперативно получены. Понятно, что в реальности будет огромным успехом и почти чудом, если в 2028 году состоится хотя бы один полет с высадкой на поверхность. Однако, похоже, американцы почувствовали, что со стороны Китая «запахло жареным»,— в этом году китайцы начнут беспилотные испытания своего нового пилотируемого корабля и ракеты-носителя, предназначенных для лунной программы. Вроде бы Пекин целится с высадкой в лучшем случае на 2030 год, но если бы Вашингтон и дальше вел программу «Артемида» как раньше, то он вполне мог бы проиграть. Рискует проиграть и до сих пор — набирающая обороты на наших глазах вторая лунная гонка вполне может оказаться даже напряженнее первой, которая была между США и СССР.
