Новый подход к снаряду

Александр Ермаков

Фото: Личный архив Александра Ермакова

Фото: Личный архив Александра Ермакова

Вновь установлена на стартовый стол ракета-носитель SLS, которая должна отправить на траекторию облета спутника Земли корабль миссии Artemis II. В конце января во время подготовки к первой попытке старта “Ъ” уже писал об этой миссии. Полет является первым пилотируемым стартом в рамках инициированной во время первого президентского срока Дональда Трампа программы «Артемида» по возвращению на Луну.

Во время полета люди впервые должны полететь в космос на сверхтяжелой ракете-носителе SLS, созданной на основе компонентов челнока «Шаттл», и корабле Orion, который уже очень давно разрабатывается специально для дальних космических полетов.

Впервые за полвека человек отправится за пределы околоземной орбиты — планируется облет Луны, правда без выхода на орбиту вокруг спутника нашей планеты.

На пятки США, космическая программа которых шла последние годы с недофинансированием, задержками и спорными решениями, все активнее наступает Китай, который, возможно, сумеет первым в XXI веке высадить человека на поверхность Луны. Это вынуждает Вашингтон активизировать усилия и кардинально перестраивать лунную программу.

В прошлой заметке по теме в числе прочего мы высказали предположение, что с первого раза запустить ракету не удастся из-за того, что тщательные проверки выявят какую-либо неполадку. Так и случилось. Была обнаружена утечка гелия на верхней ступени, и 25 февраля пришлось отвезти ракету со старта обратно в здание сборки для устранения неполадки (более простые проблемы, которые помешали старту в начале февраля, удалось ранее устранить на месте). Таким образом было потеряно мартовское стартовое окно целиком.

Сейчас официально старт планируется на промежуток 1–6 апреля, а точнее пусковые окна открываются каждый день на два часа. Если запуску что-то помешает вновь, то, возможно, его придется отложить до не ранее чем 30 апреля.

В ходе полета длительностью примерно десять суток корабль должен будет облететь наш спутник без выхода на окололунную орбиту. Основной целью миссии является проверка систем корабля Orion в пилотируемом полете с экипажем из четырех человек (в ноябре-декабре 2022 года успешно прошел беспилотный полет Artemis I).

Сам факт повторной подготовки к старту был бы достоин не большего чем краткой новостной заметки. Однако за последнее время кардинальному пересмотру подверглась вся американская программа полетов на Луну «Артемида».

Эти объявления, очевидно, планировались после успешного завершения полета, но вместо этого недавно назначенный директор НАСА Джаред Айзекман решил купировать ими критику из-за очередной задержки, которые, мягко говоря, характерны для программы (например, при ее анонсе в 2019 году высадку на Луну запланировали на 2024 год... Впрочем, срок сразу показался многим неадекватным).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Terry Renna / AP Фото: Terry Renna / AP

До «перекройки» план был таков: после полета в этом году миссии Artemis II следующей должна была стать высадка на спутник в 2028 году в миссии Artemis III.

До нее посадочный модуль Starship HLS должен был совершить как минимум одну беспилотную посадку и взлет с Луны. Вопрос, должен ли при беспилотной посадке использоваться именно полноценный корабль, который будет потом дозаправлен и использоваться астронавтами, или сделать первую посадку может упрощенный прототип, считался спорным. При первой посадке не планировали предварительную стыковку с лунной орбитальной станцией Gateway — это должно было состояться только в следующем полете Artemis IV, по плану в 2029 году.

Важнейшей проблемой и источником задержек во всей программе «Артемида» является лунный посадочный модуль компании SpaceX, который победил в конкурсе НАСА в 2021 году. Огромный корабль не только избыточен для начального этапа программы, но и требует в полном объеме введенной в эксплуатацию сверхтяжелой ракеты-носителя SpaceX Starship.

Дело в том, что предварительным условием миссии являются регулярно летающие на орбиту земли обычные Starship, создание на их основе орбитального «танкера», заправку его «до краев» остатками топлива в ходе пары десятков полетов обычных Starship (причем перекачку десятков тонн топлива на орбите никто не отрабатывал до сих пор), а потом заправку с танкера лунного Starship HLS, у которого тогда хватит топлива на полет до Луны и взлетно-посадочные процедуры.

И только после этого можно будет переходить к увлекательному аттракциону «давайте не разобьем об Луну и не опрокинем при посадке ракету высотой 50 м», который тоже не обязательно успешно закончится с первого раза. В нашей же реальности марта 2026 года самый простой Starship все еще даже не летал ни разу на орбиту Земли.