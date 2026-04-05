На летящем к Луне «Орионе» повторно возникла проблема с туалетом

На космическом корабле «Орион», доставляющем к Луне миссию Artemis II, возникли проблемы с утилизацией отходов. Неполадки были зафиксированы в системе сброса за борт жидких отходов, сообщает CNN.

Резервуар туалета в какой-то момент начал заполняться, отходы не сбрасывались за борт. Было решено развернуть корабль так, чтобы слив водоотведения был повернут к Солнцу. Предположительно, это позволило растопить образовавшийся лед и начать сбрасывать скопившуюся жидкость. Однако итоговые выводы о причинах поломки еще предстоит сделать инженерам на Земле.

Экипажу корабля рекомендовали временно использовать туалет только для твердых отходов, которые не сбрасываются в космос, а будут храниться на борту до возвращения миссии. Для сбора жидкости астронавтам посоветовали применять резервные емкости. Сам туалет на борту «Ориона» работает исправно после недавней поломки: вскоре после запуска корабля экипаж не смог его включить, потребовалось содействие Земли. Согласно сообщению NASA, в систему потребовалось влить больше воды для корректной работы помпы.