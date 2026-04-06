На капремонт 26 курских школ в 2026 году выделили 2 млрд рублей

В 2026 году на капитальный ремонт 26 школ в Курской области было выделено около 2 млрд руб. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн на заседании облправительства. При этом 1,6 млрд руб. от этой суммы составили средства из федерального бюджета, а оставшуюся часть — средства облбюджета.

Также 94,7 млн руб. направили на ремонт трех детских садов и политехнического государственного колледжа в Курске — большую часть суммы (около 90 млн руб.) составила субсидия из федерального бюджета. Губернатор добавил, что работы по ремонту восьми школ уже начались. До конца апреля планируется модернизировать еще 11 учебных заведений.

«Рассчитываю, что проблем с подрядчиками не будет, и работы будут завершены в срок»,— сказал Александр Хинштейн.

Министр образования и науки Курской области Наталья Леонова пояснила, что существуют риски по двум школам в Курском районе — Рышковской и Винниковской: «Торги завершились, никто не объявился. Мы довели дополнительные 10%, которые нам вернулись от федералов, и объекты будут снова выставлены на торги». Также пока не нашлось желающих отремонтировать одну из школ в Советском районе.

В начале февраля «Ъ-Черноземье» сообщал, что местный подрядчик — «Стройкомфорт ИБ» допустил дефекты при капремонте школы в курском Железногорске. Ранее губернатор Александр Хинштейн обещал собственнику компании Роману Сергееву, что тот будет «работать за еду» из-за проблем с исполнением госконтрактов.

