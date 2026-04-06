Россия экспортировала рекордное количество шампиньонов в 2025 году

Россия установила рекорд по экспорту шампиньонов в 2025 году, поставив более 9,4 тыс. т свежих грибов на сумму $10,5 млн (+42% год к году). Об этом сообщил федеральный центр «Агроэкспорт» в Telegram-канале.

В натуральном выражении объем поставок вырос на 20% по сравнению с экспортом в 2024 году. За прошлый год Россия поставляла шампиньоны более чем в 45 стран. В тройку главных экспортеров вошли Белоруссия ($6,5 млн), Казахстан ($1,7 млн) и Грузия ($600 тыс.).

По данным «Агроэкспорта», за 2025 год Россия обновила исторический максимум по поставкам творога и сыра, а также сахаристых и мучных кондитерских изделий.