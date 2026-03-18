Россия поставила новый рекорд экспортной выручки по мучным кондитерским изделиям

По итогам 2025 года Россия поставила новый рекорд по экспортной выручке от поставок мучных изделий. Она увеличилась на 11% — до $788 млн. Об этом сообщила пресс-служба «Агроэкспорта».

Больше всего мучных изделий импортировали в Казахстан (около $260 млн), Белоруссию (более $191 млн), Киргизию (более $62 млн), Азербайджан (более $38 млн), Узбекистан (более $37 млн). В десятку покупателей также вошли Таджикистан, Армения, Грузия, Китай и Монголия. Ощутимее всего поставки увеличились в ОАЭ (+42%).

Среди мучных изделий по доле в общей стоимости «Агроэкспорт» выделил прочие мучные кондитерские изделия (доля 45%), сладкое сухое печенье (28%), вафли (19%). Всего Россия поставила за границу более 310 тыс. тонн мучных кондитерских изделий.