Ставрополье направит гуманитарную помощь пострадавшим от паводка в Дагестане

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил организовать поставки гуманитарной помощи в Дагестан, где в конце марта 2026 года сильные ливни вызвали масштабное наводнение. В своем Telegram-канале он подтвердил отправку питьевой воды и предметов первой необходимости для жителей, лишившихся жилья. Глава края также дал указание руководителям округов создать пункты приема помощи с участием волонтерских центров.

«С тревогой и болью слежу за ситуацией у наших соседей в Дагестане. В республике сильный паводок. К глубокому сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Соболезную всем, кто потерял близких. Перед глазами – наводнение 2017 года в нашем крае. Большая вода тогда принесла много бед. И к нам на помощь пришли наши соседи, все республики Северного Кавказа», — написал Владимир Владимиров.

Паводок начался 27–29 марта после осадков свыше 50 мм за сутки, что превысило месячную норму и стало максимумом за 107 лет. Подтопило сотни домов в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Каспийске и Дагестанских Огнях. Стихийное бедствие вывело из строя два пролета железнодорожного моста, три подстанции, оставило без света 560 тыс. человек. Власти эвакуировали более 3 тыс. жителей и ввели режим ЧС в ряде районов.

По данным на 5–6 апреля, погибли три человека — в селе Кирки, Махачкале и Дербентском районе. Несколько человек числятся пропавшими без вести. Глава Дагестана Сергей Меликов отметил, что вторая волна наводнения нанесла ущерб, превышающий первый этап бедствия. Спасатели продолжают работы в зонах риска, включая Геджухское водохранилище, где угроза обрушения затрагивает четыре дома.

Владимир Владимиров сослался на наводнение 2017 года в Ставропольском крае, когда республики Северного Кавказа оказали помощь региону. Ставропольские власти планируют регулярные поставки грузов.

Станислав Маслаков