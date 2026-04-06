В Эрмитаже заявили о необходимости реформы кадровой политики музеев

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал о разработке национальной программы развития музеев, в которой особое внимание уделено кадровой политике отрасли. По его словам, вопросы оценки эффективности работы музейных учреждений планируется обсудить на заседании президиума Союза музеев в Екатеринбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал о разработке национальной программы развития музеев

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал о разработке национальной программы развития музеев

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Господин Пиотровский подчеркнул, что формирование кадровой политики напрямую связано со сроками назначения руководителей. Он выразил мнение, что краткосрочные контракты не позволяют сохранить институциональную преемственность.

«И то, о чем мы все время говорим: люди должны назначаться на должность не на один год, полтора, а на достаточный срок — три-четыре года. Это срок, через который человек может воспринять традицию, которая в институции существует»,— сказал Михаил Пиотровский.

Директор Эрмитажа добавил, что частая смена руководства может негативно сказаться на работе учреждений.

«А когда всего один год, то никакой традиции: человек пришел и будет это делать, ломая все через колено. Поэтому нужны неспешность и индивидуальный подход. Ничего другого нет»,— заключил господин Пиотровский.

Читайте полное интервью на сайте «Ъ».

Матвей Николаев