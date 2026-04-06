Суд признал банкротом жену бывшего сенатора Бориса Шпигеля

Арбитражный суд Москвы признал банкротом жену бывшего члена Совета Федерации, основателя фармацевтической компании «Биотэк» Бориса Шпигеля — Евгению Шпигель. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости» из зала суда.

Евгения Шпигель — бенефициарный владелец аптечной сети «Фармация», которая входит в группу компаний «Биотэк». Спор о несостоятельности фармсети начался в декабре 2022 года по иску банка «Санкт-Петербург». Задолженность компании перед кредитором составила 100 млн руб. В июне 2025 года суд признал компанию банкротом.

Начальную процедуру банкротства в отношении Евгении Шпигель суд ввел в сентябре по заявлению компании «Биотэк». Тогда долг владелицы «Фармации» составил 202,6 млн руб. Управление ФНС России по Пензенской области потребовало включить в реестр задолженностей госпожи Шпигель еще около 8,2 млрд руб.

Как заявил юрист Евгении Шпигель на заседании, к ней предъявлены требования по выплате около 9 млрд руб. По его словам, восстановить платежеспособность должника невозможно.

В ноябре прошлого года суд также признал банкротом дочь Евгении и Бориса Шпигель — Светлану. В 2021 году она получила от «Биотэка» около 57 млн руб. дивидендов и 10 млн руб. в качестве материальной помощи. Суд счел эти выплаты незаконными, поскольку компания, по мнению инстанции, на тот момент была несостоятельной.

В начале 2024 года Бориса Шпигеля приговорили к 11 годам лишения свободы за взятки. По данным следствия, в 2019-2020 годах он передал взятку в 30 млн руб. тогдашнему губернатору Пензенской области за заключение с его фирмами выгодных контрактов на поставку медикаментов. Позже Шпигеля освободили от отбывания срока из-за болезней.