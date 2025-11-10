Признанная банкротом сеть аптек семьи Шпигеля оценена в 1,1 млрд рублей

Имущество аптечной сети «Фармация» семьи бывшего члена Совета федерации Бориса Шпигеля оценено в 1,14 млрд руб., следует из данных Федресурса. В июле сеть признали банкротом.

ОАО «Фармация» входит в группу компаний (ГК) «Биотэк» господина Шпигеля. Бенефициарным владельцем является его супруга Евгения Шпигель. На начало 2025 года у «Фармации» было 84 торговые точки. В список для оценки состояния вошел 91 объект. В перечне числятся земельные участки, склады, помещения, права собственности, пользования, аренды.

Спор о несостоятельности фармсети начался в декабре 2022 года по иску банка «Санкт-Петербург». Задолженность перед кредитором составила около 100 млн руб. В конце 2022 года банк требовал признать несостоятельными принадлежащие семье господина Шпигеля ООО «Биотэк», АО «Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибуторская корпорация "Биотэк"» и ООО «Интермедфарм».

Иск банк подал спустя полтора года после ареста супругов Бориса и Евгении Шпигель по делу о коррупции. Вместе с владельцами «Биотэк» были задержаны экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев (2015–2021 гг.) и занимавший тогда пост директора «Фармации» Антон Колосков. По данным следствия, господин Шпигель в 2019–2020 годах дал взятку более 30 млн руб. бывшему губернатору за заключение с его фирмами выгодных контрактов на поставку медикаментов.

В январе 2024 года Октябрьский райсуд Пензы удовлетворил иск генпрокурора о взыскании в доход государства 8,2 млрд руб. с господина Белозерцева и других фигурантов дела, в том числе «Фармации». Они не смогли оспорить взыскание.