Семь футболистов сборной Эритреи пропали после матча в ЮАР

Семь игроков сборной Эритреи по футболу пропали после выездного матча с командой Эсватини в ЮАР. Об этом в социальной сети X сообщил журналист Ромен Молина.

В ответной встрече квалификации Кубка африканских наций, прошедшей 31 марта, эритрейцы одержали победу со счетом 2:1. Фамилии пропавших футболистов не уточняются. Портал Africa Top Sports пишет, что игроки «отказались вернуться на родину» и в настоящее время «скрываются».

Эта ситуация не является исключительной для эритрейского спорта. В 2006 году четыре футболиста клуба «Ред Си» предпочли не покидать Найроби после встречи с кенийской командой в рамках африканской Лиги чемпионов. В 2008 году семь эритрейских бегунов, участвовавших в проходившем в Эдинбурге чемпионате мира по легкоатлетическому кроссу, запросили политическое убежище в Великобритании. В 2011 году 13 игроков «Ред Си», оставшись в Танзании после гостевой игры против местного клуба, обратились в офис Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Дар-эс-Саламе с аналогичной — о предоставлении убежища — просьбой.

В 2012 году с турнира в Уганде не вернулась сборная Эритреи почти в полном составе. 18 футболистов пропали, отправившись в магазин. Вскоре они объявились в представительстве Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Кампале. Около полугода спортсмены жили в лагере беженцев в Уганде, позже перебрались в румынский город Тимишоара, а затем осели в голландском городке Горинхем, мэр которого с радостью предоставил им убежище, заявив, что те «смогут получить здесь образование и начать новую жизнь».

С декабря 2019 года сборная Эритреи не проводила официальные и товарищеские матчи, вследствие чего была исключена из рейтинга Международной федерации футбола (FIFA). В 2026 году команда вернулась на международную арену. Сейчас эритрейцы располагаются на 184-й строке рейтинга FIFA.

