В Махачкале эвакуируют пассажиров электричек из-за подтопления железной дороги

На участке от Махачкалы до Дербента остановлено движение пригородных поездов из-за подтопления железнодорожных путей. Пассажиров двух составов доставят в пункты назначения автобусами, сообщил минтранс Дагестана.

Утром в Махачкалу прибыл поезд № 86, и из-за невозможности «дальнейшего следования по железной дороге будут эвакуированы 31 человек», рассказали в минтрансе. Планируется задействовать пять автобусов. Также в понедельник должен был отправиться поезд № 85 Дербент — Махачкала, но 88 его пассажиров тоже перевезут на автобусах.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что вторая волна наводнения в регионе по последствиям оказалась гораздо серьезнее первой. Он пообещал немедленную помощь семьям погибших в Дербентском районе.