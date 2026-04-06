Ирак объявил о возобновлении экспорта нефти через Ормузский пролив

Ирак призвал покупателей нефти приступить к отгрузке топлива после того, как страна получила доступ к Ормузскому проливу. Об этом сообщают Bloomberg и Reuters со ссылкой на заявление иракской госкомпании SOMO, разосланное 5 апреля.

Поставки нефти из Ирака теперь «освобождены от любых потенциальных ограничений», следует из заявления SOMO. Ирак призвал покупателей предоставить графики отгрузки нефти в ближайшие 24 часа. При этом опрошенные Bloomberg азиатские покупатели ожидают от Ирака разъяснений насчет условий поставок, чтобы удостовериться в безопасности.

«Все погрузочные терминалы, включая терминал Аль-Басра и связанные с ним объекты, полностью работоспособны»,— указано в заявлении SOMO. Первый танкер с 1 млн баррелей иракской нефти Ocean Thunder прошел через Ормузский пролив 5 апреля, сообщал Bloomberg со ссылкой на данные системы отслеживания судов.

В марте экспорт иракской нефти сократился примерно на 97% месяц к месяцу, примерно до 99 тыс. баррелей в сутки, пишет Bloomberg. Судоходство через Ормузский пролив было ограничено после начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля. Позже Тегеран разрешил пользоваться маршрутом дружественным странам, в том числе Ираку. 4 апреля власти Ирана подтвердили, что иракские суда могут проходить через Ормузский пролив.