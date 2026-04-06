«Честный знак» назвал топ альтернативных растительных масел в России

В России пользуется спросом не только традиционное растительное масло, но и альтернативные виды продукта. По данным системы маркировки «Честный знак», за первый квартал в топ-10 масел по продажам вошли кукурузное, горчичное и льняное масла. В общей сложности россияне потратили на их покупку 550 млн руб.

За январь-март было продано 727 тыс. л кукурузного масла на 161 млн руб., горчичного масла — 679,6 тыс. л на 115 млн руб., льняного масла — 556 тыс. л на 275 млн руб. Вместе они заняли 2% от объема рынка растительных масел. Больше всего продукции из категории растительных масел купили жители Воронежской области (545 л на 1 тыс. человек), Иркутской области (540 л) Карелии (529 л), Орловской (502 л) и Московской (498 л) областей.

За отчетный период лидером рынка было классическое подсолнечное масло с 134,7 млн л продаж (80% от объема по рынку) на 17,5 млрд руб. (61% от всех доходов сегмента). На втором месте — смесь растительных масел: было продано 19 млн л на 3,3 млрд руб. В топ-5 также вошли твердый маргарин (с 3,3 млн кг на 863,4 млн руб.), оливковое масло (2,6 млн л на 3,2 млрд руб.) и крем на растительных маслах (1,8 млн л и 716 млн руб.).

На зарубежных рынках стоимость подсолнечного масла с поставкой из портов Черного моря в конце марта достигла $1,35 тыс. за т, прибавив 20,1% год к году и 3,3% за месяц. Скачок связан с боевыми действиями на Ближнем Востоке: в цену логистики закладывается военная премия, а растущая стоимость нефти стимулирует спрос на биодизель. Но подорожание уже начинает сдерживать в том числе растущая конкуренция со стороны подсолнечного масла из Аргентины.

