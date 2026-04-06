Задержана помощница депутата алтайского заксобрания от КПРФ

Правоохранители задержали помощницу депутата заксобрания Алтайского края (АКЗС) Игоря Галкина (КПРФ) Анну Ярцеву. «У нее забрали телефон, не позволив связаться с адвокатом, и увезли в неизвестном направлении»,— сообщила в своем Telegram-канале первый секретарь крайкома КПРФ Мария Прусакова. Официальных комментариев от правоохранительных органов по факту задержания Анны Ярцевой нет.

Как писал «Ъ-Сибирь», в феврале этого года стало известно о задержании двух депутатов АКЗС и помощника одного из них. Речь идет об Андрее Чернобае, Юрии Кропоткине и Наталии Чистоклетовой. В отношении них возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Ранее, в ноябре 2025-го, также были задержаны депутат регионального парламента от КПРФ Людмила Клюшникова и ее помощница Светлана Кербер по делу о мошенничестве. В декабре того же года им смягчили меру пресечения на подписку о невыезде. В январе этого года краевое отделение КПРФ сообщило о том, что выдвинет кандидатами в депутаты АКЗС Людмилу Клюшникову и ее помощницу Светлану Кербер.

Очередные выборы в заксобрание региона состоятся в сентябре 2026 года.

Александра Стрелкова

