Находящихся под следствием коммунисток выдвинут в заксобрание Алтайского края

Региональное отделение КПРФ выдвинет кандидатами в депутаты законодательного собрания Алтайского края действующего депутата Людмилу Клюшникову и ее помощницу Светлану Кербер. Как писал «Ъ-Сибирь», они являются обвиняемыми по уголовному делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

«На предстоящих выборах 2026 года и Светлана, и Людмила будут выдвинуты в качестве кандидатов по городу Новоалтайску. После изменения нарезки у нас будет два одномандатных округа (в городе.— «Ъ»)»,— сообщила 19 января первый секретарь крайкома КПРФ Мария Прусакова.

Напомним, по версии следствия, депутат от одномандатного округа №34 Людмила Клюшникова организовала фиктивное трудоустройство Светланы Кербер в региональный парламент своим помощником, чем нанесла ущерб бюджету в размере более чем 3 млн руб. Фигуранты уголовного дела были арестованы, а в середине декабря отпущены под подписку о невыезде.

Очередные выборы в заксобрание состоятся в сентябре 2026 года. По оценке регионального отделения КПРФ, уголовное дело является способом давления на партию перед началом избирательной кампании.

Валерий Лавский