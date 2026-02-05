Депутатов Алтайского заксобрания задержали по делу о мошенничестве

СКР прокомментировал задержание двух депутатов Алтайского краевого заксобрания (АКЗС) и помощника одного из них. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, с 2022-го по 2025 год депутат – член комитета по спорту, культуре и молодежной политике АКЗС, фиктивно трудоустроил одного из членов партии на должность своего помощника, которая получала заработную плату. Ущерб правоохранители оценивают в размере 2,4 млн руб.

«По аналогичной схеме другой депутат АКЗС и главный бухгалтер краевого отделения партии (КПРФ.— "Ъ-Сибирь") 2021 по 2025 год путем фиктивного трудоустройства женщины на должность помощника депутата похитили из бюджета более 2,2 млн руб.»,— говорится в сообщении ведомства.

По информации источников «Ъ-Сибирь», в первом деле фигурирует Андрей Чернобай, во втором — Юрий Кропоткин и Наталия Чистоклетова.

Ранее первый секретарь алтайского крайкома КПРФ, депутат Госдумы РФ Мария Прусакова сообщила о проведении утром 5 февраля обысков у заместителя председателя АКЗС Юрия Кропотина, главного редактора газеты «Голос труда» и ее заместителя Дарьи Зулиной. Спустя несколько часов госпожа Прусакова также добавила пост о том, что задержан первый секретарь рубцовского горкома, депутат заксобрания Андрей Чернобай и «несколько активных коммунистов Алтайского края».

Александра Стрелкова