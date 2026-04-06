Маньяка Попкова вновь этапировали в Мордовию для отбывания пожизненного

В силу вступил приговор Михаилу Попкову, известному как «ангарский маньяк», по делу о двойном убийстве в 2008 году. Его этапировали из Иркутской области для отбывания срока в колонию особого режима в Мордовию. Об этом сообщили в прокуратуре Иркутской области.

В декабре 2025 года Ангарский городской суд признал Попкова виновным в убийстве двух 27-летних девушек в августе 2008 года. Тогда он возвращался вечером в Ангарск и остановился на въезде в город, чтобы подкачать спущенное колесо. К мужчине подошли две девушки, которых маньяк задушил. За это суд назначил подсудимому 10 лет колонии.

Это стало пятым приговором на счету «ангарского маньяка». По совокупности он приговорен к пожизненному за убийство более 80 человек. Его уже этапировали для отбывания наказания в Мордовию два года назад. Позднее на основании признательных показаний самого Попкова вынесли последние два приговора.

Никита Черненко