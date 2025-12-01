«Ангарский маньяк» Михаил Попков получил еще 10 лет за два убийства

Ангарский городской суд приговорил 61-летнего Михаила Попкова к 10 годам колонии особого режима за двойное убийство, совершенное в 2008 году. С учетом предыдущих приговоров, Попкову назначено пожизненное лишение свободы, сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Еременко, Коммерсантъ Фото: Екатерина Еременко, Коммерсантъ

Михаил Попков, ранее приговоренный к пожизненному заключению за серийные убийства, совершенные с 1990 по 2010 год, действовал на территории Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского и их пригородов. Работая в дежурной части ОВД по Центральному району Ангарска, он искал жертв на ночных улицах, предлагая им подвезти, часто используя служебную машину.

Тела женщин с признаками сексуального насилия находили случайные прохожие в пригородных лесах, на обочинах дорог и на кладбищах.