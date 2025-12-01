Новый срок за старое

Городской суд в Ангарске Иркутской области вынес очередной, пятый приговор Михаилу Попкову, которого журналисты назвали «ангарским маньяком». Последним преступлением, в котором он сознался, стало двойное убийство в 2011 году. На общее наказание приговор по этому делу не повлиял, оно осталось пожизненным. Попков в ближайшие три-четыре недели будет отправлен из СИЗО Иркутска в Торбеевский централ в Мордовии, где отбывает пожизненный срок за убийства более чем 80 женщин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Попков (слева)

Фото: Екатерина Еременко, Коммерсантъ Михаил Попков (слева)

Фото: Екатерина Еременко, Коммерсантъ

Ангарский городской суд 1 декабря вынес приговор по расследованному СКР уголовному делу о двойном убийстве, совершенном в 2008 году Михаилом Попковым. В ходе следствия и суда было установлено, что в августе 2008 года Попков возвращался в Ангарск и поздним вечером остановился на обочине на въезде в город, чтобы подкачать спустившее колесо. Там к нему подошли две 27-летние женщины, которые, по его словам, находились в состоянии алкогольного опьянения. На почве «внезапно возникшей личной неприязни» он под разными предлогами поочередно отвел их в лес, где задушил веревкой. Тела оставил на месте преступления.

Суд приговорил Попкова к десяти годам, по совокупности с ранее вынесенными приговорами ему назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Решение не вступило в законную силу, однако обжаловать его Попков не будет.

В двойном убийстве «ангарский маньяк» добровольно сознался в конце августа этого года, ожидая вынесения четвертого по счету судебного решения. 28 августа Ангарский городской суд признал Попкова виновным в убийстве незнакомой ему женщины в мае 2011 года в одном из парков Ангарска.

Жертву, которая работала школьной уборщицей, Попков, «склонный к убийствам с элементами садизма», сознательно вывел на конфликтный разговор, а затем избил в ходе ссоры и «нанес множественные удары топором по голове, от чего женщина скончалась».

Ее тело Попков спрятал в нежилом строении неподалеку, облил горючей жидкостью и поджег. За совершение этого преступления его приговорили к девяти с половиной годам в колонии особого режима. В убийстве школьной уборщицы Попков сознался в начале года, однако о признательных показаниях стало известно в апреле, когда его этапировали в Иркутск для следственных действий.

Источники “Ъ”, близкие к следственным органам, сообщили, что приговор по последнему уголовному делу вступит в силу в середине декабря, после чего Попкову «будет назначен этап» и его отправят в колонию в Мордовии. «Тем самым так называемый отпуск будет закончен»,— добавляет один из источников. По его словам, ангарский маньяк время от времени дает признательные показания, чтобы, вероятно, разнообразить тюремный быт.

«Пребывание на этапе, следственные действия, суд, смена обстановки — все это должно нравиться после суровых условий колонии особого режима. К тому же содержание в СИЗО предполагает менее строгие ограничения и запреты, Попков даже может читать книги»,— рассказал источник, не исключая в связи с этим новых признательных показаний. Так, в 2023 году осужденный провел несколько месяцев в иркутском СИЗО. Тогда он написал явки с повинной по трем ранее не раскрытым убийствам. В конце ноября 2023 года Ленинский районный суд признал его виновным в убийствах женщин, совершенных в период с 1997 по 2003 год.

Первое пожизненное заключение Михаил Попков, работавший милиционером в Ангарске, получил в январе 2015 года. Суд установил его причастность к убийствам 22 женщин.

Их обезображенные тела с признаками сексуального насилия обнаруживали в лесах под Ангарском в 1994–2000 годах. Жертвы были убиты топорами, молотками, отвертками, лопатами. Установить личность убийцы удалось после того, как в 2012 году в Иркутскую область был направлен новейший передвижной экспертный центр.

После первого пожизненного приговора Михаил Попков написал несколько признаний, на основе которых в 2018 году суд признал его виновным в убийствах еще 56 человек и приговорил ко второму пожизненному сроку. Новые уголовные дела, связанные с дополнительными эпизодами убийств, возбуждаются с 2021 года. На сегодняшний день с учетом ранее расследованных уголовных дел доказана причастность Попкова к 89 убийствам и трем покушениям на убийство, совершенным в период с 1992 по начало 2010-х годов.

Влад Никифоров, Иркутск