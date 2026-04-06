Минфин Нижегородской области привлечет кредитные линии на 8 млрд рублей

Минфин Нижегородской области проведет восемь аукционов на привлечение коммерческих кредитов по 1 млрд руб. каждый. Об этом сообщается в документации на портале госзакупок.

Возобновляемые кредитные линии планируется открыть на девять месяцев с плавающей процентной ставкой в размере ключевой ставки ЦБ и надбавки. Условия контракта предполагают возможность досрочного погашения кредитов для минимизации стоимости обслуживания госдолга.

Кредитные линии необходимы минфину для финансирования дефицита областного бюджета, погашения госдолга и пополнения остатков бюджета. Итоги аукционов подведут 14 апреля.

Как писал «Ъ-Приволжье», госдолг Нижегородской области на 1 марта 2026 года составил 224,5 млрд руб. Коммерческие займы в структуре долга оценивались в 85,1 млрд руб. Также минфин готовит облигационный заем на 15 млрд руб. В 2026–2028 годах министерство планирует три эмиссии общим объемом 45 млрд руб.

Владимир Зубарев