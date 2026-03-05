Госдолг Нижегородской области на начало марта составил 224,5 млрд рублей

На начало марта 2026 года размер государственного долга Нижегородской области составил 224,5 млрд руб. По данным областного минфина, за месяц госдолг увеличился на 8 млрд руб, в основном за счет привлечения бюджетного кредита.

В министерстве уточнили, что в 2026 году Нижегородская область сможет списать около 22 млрд руб. исходя из фактически понесенных расходов в прошлом году. В том числе — расходов, направляемых на поддержку СВО.

Оставшаяся часть бюджетных кредитов в сумме 20,7 млрд руб. будет списываться по мере проведения фактических расходов на реализацию мероприятий в сфере ЖКХ в 2026-2029 годах.

В 2025 году Нижегородской области списали 3,5 млрд руб. бюджетных кредитов из 46,5 млрд. руб. возможных к списанию.

Андрей Репин