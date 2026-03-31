Минфин Нижегородской области выпустит облигации на 45 млрд рублей за три года

Минфин Нижегородской области в 2026–2028 годах планирует три эмиссии облигаций. Предельный объем размещения за три года составит 45 млрд руб., следует из постановления областного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ежегодно минфин планирует размещать облигации на 15 млрд руб. Как писал «Ъ-Приволжье», министерство уже начало готовить эмиссию 2026 года и утвердило ее условия. Облигации номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая планируется разместить по цене, равной 100% стоимости облигаций. Эмиссия потребовалась для погашения дефицита областного бюджета и рефинансирования ранее привлеченных заимствований.

В 2025 году минфин также выпустил облигации Нижегородской области на 15 млрд руб. Ранее министерство в 2025–2027 годах планировало разместить три облигационных займа на 37 млрд руб.

После корректировок бюджета Нижегородской области в марте 2026 года доходы составили 336,5 млрд руб., дефицит — 33,5 млрд руб. Госдолг региона на 1 марта оценивался в 245,7 млрд руб., из которых на государственные ценные бумаги приходилось 37,5 млрд руб., на госгарантии — 1,7 млрд руб. Основную часть долга — 121,3 млрд руб. — составляли федеральные бюджетные кредиты, коммерческие займы — 85,1 млрд руб.

Владимир Зубарев