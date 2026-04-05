ТАСС: затонувший в Азовском море сухогруз шел из Азова в порт Кавказ

Сухогруз типа «Волго-Балт», затонувший в Азовском море после атаки БПЛА, шел из порта Азов Ростовской области в порт Кавказ Краснодарского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные системы отслеживания судоходства Marine Traffic. Агентство указывает, что название судна уточнили в Южной транспортной прокуратуре: «Волга-Балт-138».

Согласно данным Marine Traffic, судно должно было прибыть в пункт назначения еще 2 апреля, отмечает ТАСС. Почему 5 апреля сухогруз оказался у берегов Херсонской области, где и затонул, не установлено.

По последним данным, в результате атаки БПЛА погибли два человека на борту, остальные эвакуировались на спасательной шлюпке и благополучно достигли берега. Херсонский губернатор Владимир Сальдо сообщал, что судно шло с грузом пшеницы.