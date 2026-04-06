Суд вынес приговор жительнице Карпинска за издевательства над девушкой-инвалидом

Городской суд Карпинска вынес приговор местной жительнице Наталье Бродовиковой, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Ее судили за издевательства над девушкой-инвалидом Анастасией Поляковой — из-за этого она совершила суицид. Свою вину подсудимая не признала.

Бродовикова признана виновной в совершении двух преступлений, в том числе по п. «б» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, то есть иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, если они повлекли по неосторожности иные тяжкие последствия).

Уголовное дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. Суд установил, что в ночь с 16 на 17 мая 2025 года пьяная Бродовикова нанесла удары 24-летней девушке и совершила действия сексуального характера. После перенесенных издевательств и унижений Анастасия Полякова лишила себя жизни. Бродовиковой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9,5 лет с ограничением свободы сроком на год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Она также должна выплатить компенсацию за моральный вред в 1 млн руб. и возместить материальный ущерб на сумму около 81 тыс. руб. Решение не вступило в силу.

Анастасия Полякова пропала в Карпинске 27 мая, были организованы ее поиски. В начале июня ее обнаружили мертвой. Ранее в интернете было опубликовано видео, в котором девушка издевается над другой девушкой, которая была похожа на пропавшую. Следствие установило, что происходящее на телефон снимал Виталий Герасимов, потом он отправил видео знакомым. Он заявил, что был пьян, а камеру его просто попросили включить. Наталья Бродовикова написала явку с повинной, когда к ней пришла полиция. У нее есть двое детей в возрасте шести и трех лет.

Ирина Пичурина