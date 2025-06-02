Пропавшую в Карпинске Анастасию Полякову обнаружили мертвой

В Свердловской области нашли тело 24-летней Анастасии Поляковой. Девушка пропала в Карпинске 27 мая и нуждалась в медицинской помощи, сообщил региональный поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ТАСС, ранее в интернете было было опубликовано видео, в котором девушка издевается над другой девушкой, которая была похожа на пропавшую. В полиции сообщили, что в последний раз Анастасию видели в районе железнодорожного вокзала Карпинск — она могла утонуть, были организованы поиски в реке Турья.

Ранее под суд отправили жителя Нижнего Тагила Владимира Александрова, обвиняемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности женщины и в убийстве девочки. В августе 2024 года девочка пропала, ее тело было найдено спустя три дня в затопленном подвале общежития.

Ирина Пичурина