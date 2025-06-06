Суд арестовал фигурантов дела, возбужденного после суицида девушки из Карпинска

Городской суд Карпинска (Свердловская область) отправил под домашний арест Виталия Герасимова и Наталью Бродовикову по делу об издевательствах над 24-летней Анастасии Поляковой, которая совершила суицид, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Виталий Герасимов обвиняется по ч.1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни) и п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов с использованием СМИ, в том числе Интернета). Он пробудет под домашним арестом до 4 августа. Постановление не вступило в силу.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу. По данным информационного центра СКР, в мае ранее судимая Наталья Бродовикова избила потерпевшую, которая являлась инвалидкой, а также совершила в ее отношении другие неправомерные действия. Происходящее на телефон снимал Виталий Герасимов, потом он отправил видео знакомым. После этого Анастасия Полякова покончила жизнь самоубийством. Фигурантка также находится под домашним арестом, в ее отношении возбуждено уголовное дело.

По данным портала Е1, Виталий Герасимов был ранее судим, также он проходил военную службу в Чечне и в зоне проведения специальной военной операции (СВО), у Натальи Бродовиковой есть муж и двое детей в возрасте шести и трех лет. Фигурант заявил, что был пьян, а камеру его просто попросили включить, и он якобы не видел, что снимал. После произошедшего он отвез пострадавшую в больницу, а видео опубликовал со своей страницы в соцсети. Обвиняемая написала явку с повинной, когда к ней пришла полиция.

Напомним, в начале недели в Свердловской области нашли тело 24-летней Анастасии Поляковой. Девушка пропала в Карпинске 27 мая и нуждалась в медицинской помощи. Ранее в интернете было было опубликовано видео, в котором девушка издевается над другой девушкой, которая была похожа на пропавшую. В полиции сообщили, что в последний раз Анастасию видели в районе железнодорожного вокзала Карпинск — она могла утонуть, были организованы поиски в реке Турья.

Ирина Пичурина