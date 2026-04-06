Свердловские власти сократят время торговли спиртным и запретят ее в праздники

В Свердловской области ограничат розничную продажу алкоголя до 9:00-22:00 вместо 8:00-23:00 и полностью запретят торговлю спиртными напитками в Международный день защиты детей, День знаний и в День трезвости. Соответствующий законопроект внесло в заксобрание правительство региона. Депутаты намерены рассмотреть документ на очередном заседании во вторник, 21 апреля.

Согласно законопроекту, ограничения по розничной продаже алкоголя не коснутся только объектов общественного питания, которые имеют залы для обслуживания посетителей общей площадью в более чем 30 кв. м. без учета сезонного зала.

Власти подчеркнули, что при разработке поправок опирались на «цели, обозначенные в концепции сокращения потребления алкоголя в стране на период до 2030 года». С пояснением департамент информационной политики региона опубликовал комментарий главного врача Областной наркологической больницы, главного нарколога Свердловской области и Уральского федерального округа (УрФО) Антона Поддубного, который заявил, что ограничения приведут к «снижению числа заболеваний». «Сердечно-сосудистых патологий, болезней печени, ЖКТ, неврологических и психических расстройств. Для того, чтобы увидеть результат принятых мер, потребуется время, но я уверен, что это тот самый шаг, который поможет формированию общественного здоровья и долголетия»,— заверил он.

Как сказано в тексте пояснительной записки, ограничения коснутся 993 организации. Авторы инициативы отметили, что у предпринимателей «могут возникнуть расходы» в случае одобрения изменений. В частности, один магазин может недополучить от продажи алкоголя 0,7-1,4 млн руб. в год, один объект общепита — 540-860 тыс. руб. в год. В случае поддержки законопроекта со стороны депутатов поправки вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Ранее, в августе 2025 года, в свердловском правительстве рассмотрели варианты по запрету алкоголя с 20:00 до 8:00 в будни и с 11:00 до 16:00 в выходные из-за того, что регион находится «в красной зоне по уровню потребления алкоголя и смертности от него». В ноябре губернатор Денис Паслер заявил, что о полном запрете продажи спиртных напитков «речь не идет». «Страна это уже проходила, ни к чему хорошему это не приведет»,— подчеркнул тогда он. Впрочем, он не исключил, что на Среднем Урале могут установить время продажи алкоголя с 10:00 до 22:00 или с 9:00 до 22:00, и поддержал запрет на торговлю спиртным в определенные дни, включая День защиты детей.

Василий Алексеев