Кирилл Капризов признан первой звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов был признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В выездном матче регулярного чемпионата против «Детройт Ред Уингс» он сделал хет-трик.

Третья шайба Капризова принесла «Миннесоте» победу. Встреча завершилась со счетом 5:4. В составе гостей голы также забили Мэтт Болди и Владимир Тарасенко. У «Детройта» отличились Альберт Юханссон, Аксель Сандин-Пелликка, Джейти Комфер и Патрик Кейн.

Второй звездой дня признали канадского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Уилла Кули. В домашней встрече с «Вашингтон Кэпиталс» он впервые в карьере сделал хет-трик. Его команда одержала разгромную победу — 8:1. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 20 бросков.

Канадский нападающий «Сент-Луис Блюз» Роберт Томас забросил три шайбы в выездной игре против «Колорадо Эвеланш» и стал третьей звездой. Гости победили со счетом 3:2.

Таисия Орлова