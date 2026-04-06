У дочери экс-владельца «Арианта» хотят изъять два земельных участка

Судебные приставы намерены изъять два земельных участка у Елены Кретовой, дочери экс-владельца агрохолдинга «Ариант» Александра Аристова. Соответствующий иск направлен в адрес принадлежащей ей компании — ООО «Консультанты Урала». Арбитражный суд Челябинской области оставил заявление без движения, сообщает пресс-служба суда.

Иск подала одна из сотрудниц специализированного отдела судебных приставов по Челябинской области Главного межрегионального управления ФССП России. Он касается земли в Тургоякском участковом лесничестве площадью 15,6 тыс. кв. м и участка рядом с базой отдыха «Утес» на озере Тургояк площадью 37,4 тыс. кв. м. Заявление оставлено без движения до 5 мая 2026 года.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, Арбитражный суд Челябинской области принял к рассмотрению заявление национализированной агрофирмы «Южная» о признании банкротом ООО «Консультанты Урала». Задолженность составляет 429,6 млн руб.

В апреле 2024 года Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании 105 млрд руб. неосновательного обогащения с семей бывших владельцев промышленной группы «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК) Юрия Антипова и Александра Аристова, а также членов их семей. В счет указанной суммы в пользу государства были изъяты акции четырех компаний холдинга «Ариант».

Виталина Ярховска