Государство долги не прощает

В Челябинской области суд рассмотрит заявление национализированной агрофирмы «Южная», входившей в холдинг «Ариант», о несостоятельности компании «Консультанты Урала». Сумма требований кредитора — почти 430 млн руб. «Консультанты Урала» принадлежат бывшей совладелице агрохолдинга, дочери бизнесмена Александра Аристова Елене Кретовой. В прошлом году суд удовлетворил заявление агрофирмы «Южная» о взыскании с компании долга по займу. К делу о банкротстве «Консультантов Урала» подключили прокуратуру Челябинской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Челябинской области принял к рассмотрению заявление ООО «Агрофирма „Южная“» о признании банкротом ООО «Консультанты Урала», принадлежащего бывшей совладелице агрохолдинга «Ариант» Елене Кретовой. Первое заседание по делу о несостоятельности назначено на 14 апреля 2026 года. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Заявление поступило в суд 26 февраля. Агрофирма «Южная» заявила о задолженности «Консультантов Урала» на сумму более 429,6 млн руб. Она включает основной долг в размере 354,6 млн руб. и 72,4 млн руб. процентов за пользование займом и чужими деньгами. Агрофирма также попросила включить в требования судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 2,6 млн руб.

По данным суда, кредитор потребовал привлечь к делу прокуратуру Челябинской области, чтобы противодействовать «выводу активов вопреки интересам Российской Федерации». Ходатайство было удовлетворено.

Агрофирма «Южная» зарегистрирована в Краснодарском крае с 1993 года. Предприятие специализируется на выращивании винограда. Агрофирма входила в холдинг «Ариант», до апреля 2024 года принадлежавший челябинскому бизнесмену Александру Аристову и его семье. По требованию Генпрокуратуры РФ и решению суда компания перешла в собственность государства, активы передали под управление Росимущества. С ноября 2025 года собственником агрофирмы стало ООО «Капитал», которым владеют структуры Россельхозбанка. В 2024 году агрофирма получила выручку в размере 5,1 млрд руб., чистую прибыль — 2,5 млрд руб.

В мае 2025 года Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск агрофирмы «Южная» о взыскании 429 млн руб. с «Консультантов Урала». Согласно материалам дела, в ноябре 2021 года стороны заключили соглашение о предоставлении займа на сумму 560,6 млн руб. «Консультанты Урала» обязывались вернуть деньги с процентами не позднее 16 ноября 2024 года, но выплатили долг лишь частично, перечислив агрофирме 206 млн руб.

В ходе судебных разбирательств представители «Консультантов Урала» заявляли, что договор являлся «притворной сделкой, прикрывающей вклад агрофирмы» в докапитализацию компании, и не предполагал возврата денег. По их словам, компания и агрофирма на момент заключения соглашения были аффилированными лицами, входящими в один холдинг под контролем Елены и Александра Кретовых.

Представители ответчика также указывали, что полученные за счет займа деньги расходовались на содержание объектов недвижимости АО «Челябинский электрометаллургический комбинат». Сама же сделка, по их словам, была нетипичной для виноградного производства, а агрофирма «Южная» знала о невозможности возврата средств. Арбитражный суд Челябинской области посчитал доводы «Консультантов Урала» неубедительными и удовлетворил требования агрофирмы. Ответчик дважды пытался обжаловать это решение, но оно осталось в силе.

Ранее Елена Кретова через суд добивалась признания недействительным договора займа между агрофирмой «Южная» и ее компанией. Но первая и апелляционная инстанции ее требования отклонили.

Компания «Консультанты Урала» зарегистрирована в Челябинске в 2003 году. Основным видом деятельности ООО является аренда и управление собственным имуществом. По данным «СПАРК-Интерфакс», 100% доли компании принадлежит Елене Кретовой, дочери бизнесмена Александра Аристова и совладелице агрохолдинга «Ариант». Генеральным директором «Консультантов Урала» является Ирина Голышева. Согласно «СПАРК», она же руководит ООО «Группа компаний „Ариант“», которому раньше принадлежала агрофирма «Южная». В 2024 году «Консультанты Урала» получили чистый убыток 723,9 млн руб.

Это не единственный долг, предъявленный к взысканию с «Консультантов Урала» национализированными компаниями холдинга «Ариант». Так, в июле 2025 года иски подали ООО «Агрофирма „Ариант“» и ООО «Центр пищевой индустрии — Ариант». Первая компания заявила о задолженности на сумму 295,7 млн руб., а вторая — на 128 млн руб. Заявления были удовлетворены, апелляционная и кассационная судебные инстанции утвердили эти решения.

Четыре компании агрохолдинга «Ариант» перешли в собственность государства в апреле 2024 года. Тогда Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил требования Генеральной прокуратуры РФ о взыскании 105 млрд руб. неосновательного обогащения с бывших собственников промышленной группы ЧЭМК Юрия Антипова и Александра Аристова, а также с членов их семей. В счет указанной суммы были изъяты 100% акций и имущество ООО «Кубань-Вино», «Агрофирмы “Южная”», «Агрофирмы “Ариант”» и «Цент­ра пищевой индустрии — “Ариант”».

Ольга Воробьева