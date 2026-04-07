Девелопер держится особняком

Подконтрольное мэрии Москвы АО «Центр-Сити» готовится к передаче ряда объектов имущества в центре Москвы, в том числе имеющих статус памятника, структуре MR Group — АО «Эпсилон». Среди них — особняки на улицах Трубная, Большая Полянка, Малая Ордынка и др. Суммарная стоимость объектов составляет 573 млн руб. Не исключено, что эти объекты будут перестроены под жилье или офисы.

Подконтрольное департаменту городского имущества (ДГИ) Москвы АО «Центр-Сити» передаст связанному с MR Group АО «Эпсилон» объекты недвижимости суммарной стоимостью 573,1 млн руб. по адресам: Малая Ордынка, влд. 28 и 30/6, стр. 1; Денежный переулок, 18; Старопименовский переулок, 13, стр. 4, Большая Полянка, 33/41, стр. 1 и Трубная улица, 17, стр. 1.

Это указано в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности за 2025 год АО «Центр-Сити». Там говорится, что имущество будет передано в рамках соглашения об отступном за приобретаемые объекты недвижимости. В ДГИ, АО «Центр-Сити» и MR Group комментарии не предоставили.

MR Group строит жилье и офисы в Москве и Подмосковье, среди проектов которой — бизнес-центр iCity в районе «Москва-Сити», элитные комплексы «Николь» на Никольской улице, «Люче» в Крестовоздвиженском переулке в центре столицы и др. Объем текущего строительства компании, по данным информсистемы «Наш.Дом.РФ», составляет 995 тыс. кв. м. Владельцем компании выступает Роман Тимохин.

АО «Центр-Сити» выполняет функции городского заказчика-застройщика. В числе проектов компании — некрополь «Никулино» на Троекуровском кладбище на западе столицы, городская площадь в «Москва-Сити» и другие. Выручка компании в 2025 году выросла в 3,2 раза год к году, до 177,2 млн руб., чистый убыток составил 556,3 млн руб. против прибыли в размере 26,3 млн руб. годом ранее, указано в СПАРК.

Передаваемое на баланс структуры MR Group имущество включает суммарно около 1 га земли и 6,3 тыс. кв. м недвижимости, по оценке партнера Ricci Петра Виноградова. Часть зданий являются памятниками, в том числе под реконструкцию, поэтому девелоперский потенциал определяется в том числе охранными обязательствами и предметом охраны, уточняет он. Эксперт не исключает, что в этих местах будут реализованы проекты элитных жилых комплексов и офисных особняков. Вариант с переформатированием в жилье выглядит предпочтительнее, считает руководитель направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрий Шелковский.

49 миллиардов рублей составил объем инвестиций в площадки под строительство в России в первом квартале 2026 года, по данным IBC Real Estate.

Соглашение об отступном, согласно которому АО «Эпсилон» получит имущество АО «Центр-Сити»,— документ, который направлен на прекращение имеющегося между сторонами обязательства из ранее заключенного договора, поясняет юрист АБ «Ольга Ренова и партнеры» Ярослав Ковалев. По-видимому, у АО «Центр-Сити» было денежное обязательство перед АО «Эпсилон», которое стороны договорились прекратить предоставлением отступного, рассуждает советник юрфирмы «МЭФ Legal» Станислав Соболев. В 2023 году мэрия Москвы выкупила у MR Group около 50 тыс. кв. м в офисном комплексе iCity (см. “Ъ” от 21 июля 2023 года). Это могло создать взаимные обязательства между сторонами, считает господин Ковалев. Отступное в виде передачи недвижимости в таком случае может стать частью более широкой сделки или компенсацией за какие-то услуги или работы, связанные с проектом iCity, добавляет он.

Соглашение об отступном является удобным инструментом, если стороны не хотят совершать несколько денежных трансакций, а их интерес фактически сводится к обмену объектами недвижимости, отмечает Станислав Соболев.

Госструктуры используют такие механизмы нечасто и, как правило, в рамках урегулирования сложных взаиморасчетов, например, по инвестконтрактам или иным встречным обязательствам, когда нужно закрыть задолженность без денежных выплат, указывает управляющий партнер Pareto Legal Павел Желновод. Наиболее распространенным способом реализации государственного или муниципального имущества является заключение договора купли-продажи, резюмирует господин Соболев.

Дарья Андрианова