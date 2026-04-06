В аэропорту Сочи задержаны более 70 рейсов после атаки БПЛА

Более 70 рейсов задержаны в аэропорту Сочи после снятия ограничений на полеты. Еще 12 рейсов отменены, сообщает «РИА Новости».

По состоянию на 9:00 мск задержаны 44 рейса на вылет из Сочи, в том числе в Стамбул, Хургаду и Тбилиси. На прилет в Сочи задержано 30 рейсов. Отменены в том числе рейсы из Москвы, Екатеринбурга, Махачкалы, Пензы и Кувейта.

Сочинский аэропорт приостановил прием и отправку самолетов вчера днем. Ограничения действовали в течение 13 часов, аэропорт возобновил работу этой ночью в 4:23. Также сегодня ограничения сняли в аэропортах Геленджика и Краснодара. Минобороны РФ сообщало, что за ночь силы ПВО сбили 50 БПЛА над четырьмя российскими регионами.