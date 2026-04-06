После прорыва дамбы в Дагестане эвакуировали 358 человек

В Дербентском районе Дагестана спасатели вывезли 358 жителей из шести подтопленных населенных пунктов после прорыва защитной дамбы Геджухского водохранилища, сообщили в Telegram-канале администрации района.

Глава района Эльман Аллахвердиев прибыл на место и координировал эвакуацию, как только река из Кайтагского района переполнила плотину. Большинство людей — 264 человека — разместили у родственников, а остальных 94, включая 15 детей, направили в шесть пунктов временного проживания, один из которых развернули на базе гимназии в поселке Мамедкала.

Поток воды хлынул в поселки Михайловка, Дузлак, Заречная, Сулепа, Ургун и Мамедкала, затопив 28 жилых домов. Обильные осадки спровоцировали локальные прорывы на дамбе еще 5 апреля, когда МЧС предупредило о риске для 20 тыс. жителей четырех микрорайонов поселка Мамедкала, включая Заречную, Михайловку, Дузлак и Сулепа-Урсун. Республиканское ведомство сразу эвакуировало 4165 человек, в том числе 823 ребенка, в четыре ПВР в Мамедкала и селе Чинар, чтобы предотвратить катастрофу.

ЧП унесло жизни женщины и ребенка — их вытащили из реки, но спасти не удалось. Наводнение снесло три легковых автомобиля с 10 пассажирами: двое погибли, семерых спасли и передали семьям, а двое мужчин пропали без вести. Спасатели и волонтеры продолжают поиски, задействовав 14 единиц спецтехники для откачки воды и расчистки завалов.

МЧС России подключилось сразу, развернув пункты с горячим питанием, питьевой водой и медпомощью; восемь пожилых эвакуированных госпитализировали в больницу Мамедкала. К утру 6 апреля ситуация стабилизировалась: вода ушла из большинства домов, но власти мониторят уровень в водохранилище.

