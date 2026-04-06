Из Ростовской области в Таджикистан экспортировали 76 тонн мяса птицы

С 23 по 27 марта 2026 года из Ростовской области в Таджикистан отправили четыре партии мяса птицы общим весом 76 тонн. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

В ходе лабораторных исследований продукцию признали качественной безопасной в ветеринарно-санитарном отношении. Товар в полном объеме соответствует требованиям страны-импортера.

По результатам мониторинга данных ФГИС «ВетИС» компонент «Меркурий», в части касающейся законности происхождения экспортируемой продукции нарушений также не выявили.

Мария Хоперская