Европейские страны используют конфликт на Украине для испытания новых военных технологий, заявил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов.

«Все европейские государства все свои новые технологии испытывают через украинские формирования», — сказал командир спецназа «РИА Новости».

Он добавил, что «противника подпитывают», хотя «делается вид, как будто у них мало обеспечения».

В ноябре прошлого года господин Алаудинов заявил, что Россия уже победила в СВО, хотя «предстоит еще много сделать». Он пояснял, что «де-факто (победа) есть, де-юре – еще надо поработать».